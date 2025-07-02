2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

02.07.2025, среда

09:00 Челябинск – Умный фитнес (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:00 Челябинск – Тренировки по кроссфиту (ул. Чайковского, 185, специализированная площадка)

11:00 Челябинск – Пешие прогулки и экскурсия по парку «Сад Победы» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны)

11:00 Челябинск – Открытие детской досуговой площадки «Творческое лето» (площадь у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Творим из ниток» в детском летнем клубе «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

11:00 Челябинск – Мастера театра и кино «О жизни, о творчестве и о себе»: к 90-летию со дня рождения Ю. Соломина (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Менторская сессия с элементами интерактива «Как компании взрослеют, сталкиваются с кризисами и как их лечить» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 2-й этаж)

14:00 Челябинск – Диалоговая встреча «Сохранение исторической памяти и вопросы эффективности просветительской работы с детьми и молодежью. Практика, проблемы и пути их решения» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Встреча в лагере летнего чтения «Читун»: читаем рассказ «Булька» Л. Толстого для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Делаем деревья из бисера» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – «Веселые истории в журнале «Ералаш» на большом экране (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

15:30 Челябинск – Практический семинар для руководителей промышленных предприятий, посвященный проблемам деятельности в условиях растущей конкуренции (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Концерт авторской песни «Звезды над городом», автор-исполнитель – ветеран военных действий в Афганистане Игорь Косарев (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:30 Челябинск – Вернисаж выставки фотографий «Мамина история» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – В рамках встречи клуба «Литература без границ» состоится занятие «Храбрый летчик» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Библиотерапия»: занятие «Ментализация» на примере книги Фе.М. Достоевского «Записки из подполья» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

19:00 Челябинск – Кинопоказ научного кино «Научная среда» (Челябинск, Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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