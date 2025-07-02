Магнитогорский курорт «Притяжение» получил престижную международную награду

Городской курорт «Притяжение» – победитель престижной архитектурно-девелоперской премии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», городской курорт «Притяжение» выиграл в номинации «Некоммерческие общественные пространства» престижной международной архитектурно-девелоперской премии Real Estate Property Awards. Ее Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA подвела в рамках Форума «Движение 2025» в Сочи.

Real Estate Property Awards ежегодно определяет лучшие проекты на рынке жилой и коммерческой недвижимости России. В жюри премии признанные отечественные и зарубежные эксперты – основатели архбюро, представители союзов архитекторов, профессора ведущих строительных университетов мира, лауреаты престижной премии World Architecture Festival (WAF), известной как «архитектурный Оскар». В финале парк «Притяжение» конкурировал с проектами из Сочи и Казани, предварительно пройдя двухступенчатую систему оценки и защиту перед членами жюри.

Круглогодичный курорт «Притяжение», инициатором и инвестором которого является председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, уже является одной из визитных карточек Магнитогорска, центром притяжения горожан и туристов. Это уникальный для России проект единого пространства с развлекательными, рекреационными, спортивными и образовательно-культурными объектами.

Мультифункциональное парковое пространство с безбарьерной средой предполагает освоение территории площадью 400 га, из которых более 200 га уже наполнены детскими и спортивными площадками, километрами беговых дорожек и трасс для различных видов спорта, тематическими садами.

Также в «Притяжении» есть фудмолл, видовой искусственный холм со всесезонными лыжными трассами, тюбингом и рестораном, роллер-парк, пешеходный бульвар, искусственное озеро с пляжем и парящим мостом, скейтпарк, рекрутинговый центр ММК, а также самый большой в России светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины».

В июле 2025 года на День металлурга в «Притяжении» запланировано торжественное открытие центра развлечений для семейного отдыха, а в конце года будет запущен большой термальный комплекс.

В «Притяжении» активно развивается событийная повестка – на территории курорта проходят масштабные форумы, конференции, презентации, выставки и другие мероприятия федерального и регионального уровня.

«Городской курорт «Притяжение» – лучшее общественное пространство в нашей стране в 2025 году. Безусловно, мы гордимся этим результатом. За три года работы парка была проделана огромная работа. На сегодняшний день мы зафиксировали уже 6 млн посещений – к нам идут жители Магнитки, к нам приезжают туристы. Спасибо всем, кто любит «Притяжение», в этой победе есть и ваша частичка. Отдельно отмечу, что победители этого года автоматически становятся номинантами новой международной премии Real Estate Property Awards|Eurasia, которую планируют провести в 2026 году. Это новая вершина для нас, которую мы намерены обязательно покорить», – отметил Алексей Жлоба, заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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