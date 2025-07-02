В Челябинской области подросток на мопеде сбил десятилетнего школьника

В Агаповском районе ребенок пострадал от наезда несовершеннолетнего байкера.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в поселке Буранный Агаповского района.
15-летний житель поселка не справился с управлением мопедом и сбил ученика четвертого класса школы.
В результате ДТП, пишет местное издание «Звезда», десятилетний школьник получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы лица, спины и грудной клетки.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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