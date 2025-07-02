В Челябинской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты регионального заксобрания

На мандаты членов южноуральского парламента претендуют более 370 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вчера, 1 июля, избирательная комиссия Челябинской области завершила прием заявок от претендентов на участие в выборах законодательного собрания региона.

Напомним, областной парламент будет избираться по смешанной системе: 30 мандатов распределят по итогам голосования по партийным спискам, еще 30 получат победители выборов в одномандатных округах.

Борьбу в едином избирательном округе будут вести между собой шесть партий. Однако заверены пока списки только пяти организаций: «Единая Россия» (46 человек в списке, во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером), КПРФ (43 кандидата, во главе списка действующий депутат, первый секретарь Челябинского обкома партии Игорь Егоров), ЛДПР (45 кандидатов, во главе руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий), «Новые люди» (41 кандидат, возглавляет список заместитель гендиректора благотворительного фонда «Капитаны» Максим Гулин) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (32 кандидата, во главе действующий депутат, заместитель генерального директора по социальным вопросам ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» Степан Фирстов). Справедливороссы подали свой список в избирком 30 июня, и вопрос о его заверении решится сегодня, 2 июля.

По 30 одномандатным округам, по данным Центризбиркома, выдвинулись 167 человек.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Челябинской области пройдут 12, 13 и 14 сентября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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