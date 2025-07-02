В компании «Южуралзолото» прошли обыски – в рамках дел о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и Следственного комитета провели не только в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»), но и на территории шахты Центральная.

" Силовиками выявлены нарушения на земельных участках, расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки», – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили факт участия сотрудников ФСБ в проведении следственно-оперативных действий.

Челябинск, Павел Зварзин

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