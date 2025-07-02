В Челябинске прошли испытания макета «летающего» поезда

Челябинские ученые начали исследования, которые могут приблизить появление «парящих» поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, физики ЧелГУ и исследователи Института радиотехники и электроники имени Котельникова (РАН) начали работу над созданием левитирующего транспорта.

Ключевой особенностью технологии является магнитная левитация – транспортное средство движется без контакта с поверхностью, при этом отсутствует шум и вредные выбросы, а вибрация и затраты на электроэнергию минимальны. Подобные исследования ведут в настоящее время также ученые Китая и Японии.

В Челябинске сейчас работают над концептуальным прототипом внутригородской транспортной системы на основе высокотемпературных сверхпроводников. Первый лабораторный макет длиной два метра на днях был испытан в ЧелГУ. Планируются испытания на более масштабном макете «квантового гравилета» длиной 12 метров.

Южноуральские исследователи отмечают, что созданием такого способа передвижения российские ученые были озабочены еще в начале прошлого века, однако надежда продвинуться в этом появилась лишь в 1986 году, когда были обнаружены материалы, являющиеся сверхпроводниками при температуре жидкого азота, стоимость которого существенно ниже стоимости жидкого гелия.

Челябинцы используют в качестве сверхпроводника керамическое соединение YBaCuO. Пока в России его не производят. Но, по словам ученых, его можно развернуть в Челябинске, так как все компоненты (иттрий, барий, оксид меди) доступны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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