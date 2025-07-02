Южноуральцев пригласили на день бесплатной юридической помощи

В Челябинске вновь пройдет День бесплатной юридической помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 7 июля в штабе общественной поддержки Челябинской области южноуральцы смогут безвозмездно обратиться за помощью к адвокатам, нотариусам, юристам, проконсультироваться по всем интересующим вопросам с представителями государственных органов.

Консультации будут оказывать главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», региональное управление Росреестра, главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, уполномоченный по правам человека.

Также здесь можно будет встретиться со специалистами областного министерства социальных отношений, регионального отделения Социального фонда России, ГУ МВД России по Челябинской области, аппаратов уполномоченного по правам ребенка и регионального бизнесомбудсмена, Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России, юридических клиник вузов, нотариусами и адвокатами.

Консультация будет организована с 16:00 до 18:00 по адресу: Челябинск, ул. Кирова,167.

Южноуральцам желательно иметь при себе копии документов, относящихся к проблеме.

По всем дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: 8(351)737-15-41 (приемная уполномоченного по правам человека в Челябинской области).

Челябинск, Виктор Елисеев

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