Копейчанин пострадал в результате инцидента на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 июля, в середине дня жителей Копейска переполошил звук, похожий на взрыв, прозвучавший в центре города. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел во дворе дома №23 по улице Жданова, расположенном недалеко от школы №1. Свидетели утверждают, что мужчина подобрал на улице какой-то предмет, и раздался резкий звук, похожий на хлопок. По словам очевидцев, звук был настолько громкий, что сначала они решили – взорвался автомобиль. У южноуральца пострадали кисти рук.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу Копейска. Территория была оцеплена силовиками. На месте работали саперы, следователи и полиция.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что сотрудники ведомства выезжали после сообщения об инциденте в одном из домов на улице Жданова. Однако помощь спасателей не понадобилась. За подробностями посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что готовят комментарий совместно с представителями Следственного комитета России.

РИА «Новый День» также направило запрос в региональное министерство здравоохранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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