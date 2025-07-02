В Челябинске планируют возродить танковое училище

В Минобороны задумались о возрождении Челябинского высшего военного танкового училища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инициативу по расширению сети образовательных учреждений, где будут готовить офицерский состав для Вооруженных сил России, обсуждают в настоящее время в Минобороны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственный источник в военном ведомстве.

Согласно представленным планам, в 2025-2034 годах будут открыты 15 новых вузов.

По данным источника, решение о создании двух из них уже принято. Уже в текущем году первых курсатов примут Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Нижегородское высшее военное инженерное училище.

В следующем году планируется открыть Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи

В 2027 году начнет работу высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2029-м – Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 2032-м – Пушкинское высшее военное училище (воздушно-космической обороны).

Кроме того, в 2029-2034 годах в рамках инициативы планируется открыть филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске.

Также в 2034 году двери первым курсантам откроет Томское высшее военное командное училище связи.

Военные эксперты отметили, что большинство учебных заведений действовали ранее. Но во время реформ, предпринятых в новой России, были закрыты.

Именно такая участь постигла в 2000-е годы Челябинское высшее танковое командное училище. Оно было создано в Челябинске в 1941 году. После окончания Великой Отечественной войны, в рамках сокращения численности армии, в 1948 году училище расформировали.

В 1966 году учебное заведение вновь открыли в Челябинске. А в 1997 году оно сменило статус, став военным институтом.

В 2007 году вуз расформировали в ходе очередной армейской реформы. А в 2019 году территорию танкового училища продали под жилую застройку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube