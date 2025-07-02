Челябинские полицейские задержали аферистов, обманывавших перевозчиков из разных регионов России

Полицейские Челябинской области задержали участников межрегиональной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере перевозок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, участники группы обманывали компании и предпринимателей, нуждавшихся в услугах по перевозке грузов.

От действий злоумышленников пострадала челябинская транспортная компания, потеряв свыше ста тысяч рублей. Сотрудникам полиции представитель фирмы рассказал, что к ним обратилась организация-посредник, которая и присвоила себе деньги за перевозку груза.

В ходе расследования в поле зрения правоохранительных органов оказались участники межрегиональной организованной группы, действовавшие от имени фирмы, зарегистрированной в Ростовской области.

Предприятие и счета фирмы были оформлены на подставное лицо – 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни. Согласно разработанной схеме, сотрудники организации выступали посредниками между грузоотправителем и перевозчиком. Договоры на доставку товара из одного региона в другой заключали с фирмами-перевозчиками. Связывались с контрагентами по электронной почте, а также через мессенджер. Получив оплату от грузоотправителя, мошенники не производили расчет с перевозчиком.

Участники схемы жили в Рязанской, Ростовской, Белгородской и Калужской областях. Сотрудниками полиции задержаны семь человек в возрасте от 22-х до 53-х лет. Все они выполняли определенные роли в преступной иерархии организованной группы. Одна из них – женщина, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Остальным по ходатайству следователя ГУ МВД области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлены еще более десяти участников незаконного бизнеса, они проверяются на причастность к совершению дополнительных эпизодов, в настоящий момент расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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