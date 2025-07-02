Миасского подростка, заставившего 12-летнюю школьницу сниматься в «видео для взрослых», направили в спецшколу

Подростков из Миасса, издевавшихся над больным ребенком, наказали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , точку в шокирующей истории с издевательствами над 12-летней девочкой с особенностями развития поставил Челябинский областной суд.

Напомним, сами события произошли в январе текущего года в поселке под Миассом. Группа подростков поймала 12-летнюю девочку, избила и угрозами заставила раздеться и сниматься в «видео для взрослых». Ролик опубликовали в интернете. Через несколько дней шокированные родители школьников отправили его педагогам учебного заведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, малолетних кинематографистов перевели на домашнее обучение. Однако суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о направлении подростков в спецучреждение, и он вернулись в родную школу.

Возмущению родителей других учащихся не было предела. Они обратились в СКР, и глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу.

Точку в истории поставил Челябинский областной суд, отменив решение нижестоящей инстанции.

Принимавшую участие в издевательствах девочку на месяц направили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Домой она вернулась сегодня, 2 июля.

Участвовавший в съемках мальчик два года проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в Омске.

Пострадавшая школьница продолжила учебу в родном учебном заведении. «В целом она почти в порядке, но когда речь заходит о той ситуации, сразу начинает замыкаться, – цитирует собственный источник 74.ру. – Говорить об этом не хочет».

Девочка сама захотела остаться в школе, когда ей предложили выбрать между домашним обучением и коллективом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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