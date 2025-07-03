3 июля ожидаются следующие события – Челябинск

03.07.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка для воркаута)

10:00 Челябинск – Проект «Город в красках» (сквер у Молодежного театра, ул. Кирова, 116)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

10:00 Челябинск – Литературно-историческая прогулка «Улица Горького: история и достопримечательности» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Лекция «Несбывшаяся мечта, или почему не работают диеты» в рамках проекта «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

11:00 Челябинск – «Читательский дневник на 5!»: читаем «На ялике» Леонида Пантелеева (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

12:00 Челябинск – Показ фильма «Берегись автомобиля» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная фестивалю исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Квиз «Фантастические животные», мастер-класс по созданию фантастического животного из бумаги (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

13:00 Челябинск – Игровая программа для детей «Народные игры» (пос. Сосновка, ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

13:00 Челябинск – Игровая программа для детей «Веселые старты» (пос. Новосинеглазово, ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)

14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий, с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

14:00 Челябинск – Летние встречи с книгой «Читаем! Творим! Мастерим!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

14:00 Челябинск – Уличная акция «Читающая скамейка» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

14:00 Челябинск – Практикум «Приложение «2ГИС»» в рамках тренингов «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная площадка)

15:00 Челябинск – Правовой всеобуч «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – II Молодежный форум «Многонациональные и межконфессиональные воинские формирования на СВО как символ единства российского народа» в рамках VI Международной XIV Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (резиденция правительства Челябинской областью, ул. Цвиллинга, 27, 4-й этаж)

16:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветок из медицинской маски» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Театрализованный концерт ансамбля русских народных инструментов «Музыкальный момент» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

18:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонического оркестра «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

20:00 Челябинск – Танцевальный вечер «Бачата» (Сквер искусств, набережная реки Миасс, площадка у сцены)

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