Лучший бомбардир «Трактора» уезжает в Нью-Йорк

Максим Шабанов заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» подписал с форвардом Максимом Шабановым однолетний контракт начального уровня. Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

В сезоне Континентальной хоккейной лиги 2024-2025 годов 24-летний челябинец набирал в среднем более одного очка за игру. Максим Шабанов стал лучшим бомбардиром ХК «Трактор» в региональном чемпионате, набрав в 60 матчах 59 очков (20 голов и 39 результативных передач).

В плей-офф южноуралец забросил 9 шайб и стал лучшим снайпером розыгрыша Кубка Гагарина в этом году.

Максим Шабанов родился в 2000 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». В юниорских командах «черно-белых» играл с 2010 года. В 2017-2018 годах выступал за молодежку «Трактора» – команду «Белые медведи». В 2019-2022 годах играл в «Челмете» (фарм-клуб системы «Трактор», выступающий в высшей хоккейной лиге).

С 2022 года выступал за ХК «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге. В 207 матчах регулярного чемпионата набрал 150 очков (67+83). В 36 матчах плей-офф КХЛ на счету Шабанова 31 очко (13+18).

«Нью-Йорк Айлендерс» – профессиональный хоккейный клуб, представляющий в Национальной хоккейной лиге Столичный дивизион. Базируется в Элмонте, штат Нью-Йорк.

Клуб завоевывал Кубок Стэнли на рубеже 1970-80 годов, в четырех сезонах подряд (1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 годы).

Последние несколько сезонов оказались для клуба не слишком удачными. Наиболее успешным из них стал сезон 2020-2021 годов, когда «островитяне» дошли до полуфинала Кубка Стэнли. В последующие четыре сезона команда дважды не смогла выйти в плей-офф чемпионата НХЛ (в том числе во время первенства 2024-2025 годов). Еще дважды клуб вылетел в первом же раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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