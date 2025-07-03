Генпрокуратура потребовала вернуть «Южуралзолото» государству

Вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков может потерять свой главный актив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Генеральная прокуратура России направила в Советский районный суд Челябинска иск с требованием изъять у заместителя председателя южноуральского парламента, президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга, а также активов еще десяти компаний.

В ведомстве считают, пишет «КоммерчантЪ», что предприниматель незаконно получил организацию под свой контроль, используя при этом свое должностное положение.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена.

В 2007 году ЗАО «Южуралзолото» подало иск о признании себя банкротом. А его активы полностью перешли ОАО «Южуралзолото Группа компаний». В настоящее время она принадлежит дочери предпринимателя Александре Струковой (гражданка Швейцарии) и доверенным лицам.

Напомним, вчера, 2 июля, сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах ЮГК. Они были связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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