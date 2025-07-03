Уральские металлурги ищут пути переработки отходов производства

ММК и «Росатом» прорабатывают совместные проекты в сфере переработки промышленных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», команда специалистов ММК во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым посетила материаловедческие институты Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и ознакомились с основными направлениями работы расположенных в Москве АО «Гиредмет» и АО «НИИграфит».

Металлургам были представлены научные разработки в области создания композиционных и графитовых материалов, а также технологии добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, порошковых материалов, особо чистых веществ, переработки минерального и техногенного сырья.

После знакомства с современными лабораториями и уникальными компетенциями НИИ Павел Шиляев отметил огромный потенциал и самодостаточность научно-технической базы химико-технологического кластера «Росатома».

«Отрадно видеть развитие и масштабирование таких уникальных компетенций. Особенно важно, что оригинальные технологии из лабораторий выводятся на промышленный уровень, с перспективой производства необходимых промышленности материалов. Для ММК, как крупнейшего металлургического предприятия, ключевой интерес представляет применение передовых разработок для глубокой переработки наших отходов. Мы видим здесь потенциал для извлечения и возврата в производство железа, выделения и реализации цинка, а также поиска и извлечения ценных редких и редкоземельных металлов из наших отходов – это прямой путь к повышению производственной эффективности и окупаемости инвестиций», – сказал Павел Шиляев.

В ходе визита стороны обсудили основные точки перспективного взаимодействия. Представители подведомственных госкорпорации институтов обозначили готовность обеспечить выполнение необходимых исследований и изысканий для решения поставленных задач от Группы ММК.

«Наш институт видит значительные возможности для совместной работы с ПАО «ММК», особенно в части внедрения инновационных материалов на основе углерода в металлургические процессы и конечную продукцию. В частности, мы предлагаем экономически обоснованные импортозамещающие решения по теплоизоляции и элементам футеровки для различных металлургических печей, тепловых узлов, другого высокотемпературного оборудования, которое эксплуатируется на ММК, позволяющие повысить энергоэффективность и продлить срок службы агрегатов», – подчеркнул руководитель АО «НИИграфит» Артур Гареев.

Дмитрий Васильев (АО «Гиредмет»), со своей стороны, отметил: «Наши компетенции в области металлургии редких и редкоземельных металлов, получения высокочистых соединений, порошковых технологий и переработки сырья имеют прямой выход на потребности крупного металлургического производства. Мы видим перспективу в совместной разработке технологий извлечения ценных компонентов из металлургических шлаков, пылей и других техногенных отходов производства. Помимо железа и цинка, там вполне могут оказаться более ценные компоненты, извлечение которых имеет экономический смысл. Мы проведем изыскания и предложим решение».

Челябинск, Виктор Елисеев

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