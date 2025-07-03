Житель Златоуста, пытавшийся скрыться с ухватившимся за авто полицейским, предстанет перед судом

В суд направили дело златоустовца, протащившего по асфальту пытавшегося остановить его машину полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, ночью 15 июня текущего года наряд ДПС остановил на одной из дорог Златоуста нетрезвого водителя. К автомобилю со стороны водительской двери подошел сотрудник полиции.

Но неожиданно машина рванула с места. Пытаясь помешать действиям водителя, страж порядка схватился за среднюю стойку автомобиля. Однако южноуралец лишь увеличил скорость, потащив полицейского за собой. Доехав до перекрестка, водитель резко повернул, и инспектор упал на землю.

В результате инцидента страж порядка получил множественные телесные повреждения.

Уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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