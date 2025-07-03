Ученые: женщины не любят худых и мускулистых мужчин

Ученые выяснили, что в качестве партнера женщины выбирают мужчин «с жирком».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , к такому выводу пришли исследователи из международной группы, объединившей ученых из Китая, США и Великобритании.

Следует отметить, что взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) мужчин и их притягательностью как сексуальных партнеров изучали и ранее. Но, по словам авторов нового исследования, опубликованного в журнале Personality and Individual Differences, результаты оказались неоднозначными.

На сей раз исследователи решили построить математическую модель, исходящую из того, как ИМТ влияет на выживаемость и фертильность, а также позволяет определить, какой индекс массы тела близок к идеалу с точки зрения эволюционной приспособленности и, соответственно, будет наиболее привлекательным для потенциальных партнеров.

Для участия в исследовании отобрали 238 мужчин и женщин в университетах Китая, Литвы и Великобритании. Им показали 15 черно-белых изображений мужских тел, выполненных методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, применяемых для определения плотности разных объектов.

У мужчин на снимках лица были размыты. Кроме того, по изображению невозможно было определить рост человека. Зато респонденты могли оценить соотношение плеч к талии, ИМТ (от 20,1 до 33,7) и процент жира в организме (от 5,9% до 37,2%).

Участникам эксперимента предложили разместить снимки по степени привлекательности.

В итоге самыми привлекательными сочли мужские тела с ИМТ от 23 до 27 (показатель от 25 до 30 свидетельствует об избыточном весе). Модель, построенная, исходя из эволюционной приспособленности, также дала сопоставимые значения – от 23,2 до 24,7. Таким образом, нормальные мужчины и представители «сильного пола», так сказать, с жирком оказались более привлекательными партнерами, нежели худощавые и мускулистые.

Особенно отметили исследователи, что привлекательность мужского тела респонденты оценивали, прежде всего, по наличию жировой ткани. В этом плане наиболее привлекательными оказались мужчины показателем «умеренной упитанности» в 13-14%. А вот снимки с очень низким и высоким процентом жировой ткани участники эксперимента неизменно оценивали как мало способствующие половому влечению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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