Челябинский суд назначил дату рассмотрения иска о национализации «Южуралзолота»

Процесс по иску Генпрокуратуры к собственникам «Южуралзолото ГК» стартует на следующей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Советский районный суд Челябинска начнет рассмотрение иска Генеральной прокуратуры России о возврате активов «Южуралзолота» государству 8 июля.

Напомним, ранее стало известно об иске ведомства, требующего изъять у заместителя председателя южноуральского парламента, президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга, а также активов еще десяти компаний.

В ведомстве считают, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена.

В 2007 году ЗАО «Южуралзолото» подало иск о признании себя банкротом. А его активы полностью перешли ОАО «Южуралзолото Группа компаний». В настоящее время она принадлежит дочери предпринимателя Александре Струковой (гражданка Швейцарии) и доверенным лицам.

Капитализация компании ранее превышала 180 миллиардов рублей. Ежегодная выручка холдинга оценивалась в 54 миллиарда рублей, прибыль – в 34 миллиарда рублей.

После того, как стало известно об иске Генпрокуратуры, курс акций «Южуралзолота» на Московской бирже обвалился на 17,15%. Впрочем, ближе ко второй половине дня падение несколько скорректировалось, и на 16:00 (мск) снижение стоимости акций составило -9,51%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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