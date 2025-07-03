В КХЛ объявили дату первого матча «Трактора» в новом сезоне

В КХЛ объявили о дате проведения матча на Кубок Открытия, в котором встретятся «Трактор» и «Локомотив».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», сезон 2025-2026 годов челябинцы начнут матчами на выезде.
Регулярный чемпионат стартует 5 сентября в Ярославле игрой на Кубок Открытия между победителями предыдущего сезона ХК «Локомотив» и челябинским «Трактором».
7 сентября «черно-белые» скрестят клюшки с хоккеистами «Барыса» в Астане.
9 сентября челябинцы играют в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».
Первый домашний матч «Трактор» проведет лишь 19 сентября, вновь встретившись с «Нефтехимиком».
Подробный календарь нового сезона КХЛ опубликует завтра, 4 июля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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