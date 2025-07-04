4 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2025, пятница

09:00 Челябинск – Занятие по фитнесу (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:00 Челябинск – Встреча с представителем уполномоченного по правам человека в Челябинской области Натальей Ситниковой для получения юридической помощи по нотариальным вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

10:30 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Акция «Самое главное слово – семья!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:30 Челябинск – Встреча с торговыми представителями Российской Федерации в странах-партнерах (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, 1-й этаж, лекторий)

14:00 Челябинск – Встреча с заместителем исполнительного директора-руководителя аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России Анжеликой Ковалевой для получения юридической помощи по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Интерактивная сессия «Ключ к успеху бизнеса – люди: как собирать сильную команду без ошибок» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 2-й этаж)

14:00 Челябинск – Литературный час «В городе детства Льва Кассиля» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Акция «Вспомним любимые книги» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Летние встречи с книгой «Читаем! Творим! Мастерим!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

17:00 Челябинск – Тренировка по кроссфиту (ул. Чайковского, 185, специализированная площадка)

17:00 Челябинск – Открытие персональной выставки живописи руководителя творческого объединения «Горный пленэр» Василия Шмурадко (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

19:00 Челябинск – Танцевальный вечер танго (набережная реки Миасс, эстрада Сада камней)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

19:00 Челябинск – Летний кинотеатр (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

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