Десятилетняя девочка погибла на реке в Челябинской области

Тело ребенка нашли в камышах на реке в Уйском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла на реке Кидыш в Уйском районе.

Дети отдыхали у водоема под присмотром 20-летней сестры. Десятилетняя девочка пошла купаться, но из воды не вышла.

Получив тревожный звонок, мать вместе с участковым местного отделения полиции прибыли к месту происшествия. Девочку обнаружили в камышах, в 5 метрах от берега. Первая помощь, а также реанимационные мероприятия специалистами скорой помощи результата не дали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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