В Челябинске ограничили движение еще по одной улице из-за строительства метротрама

Строительство метротрама продолжает осложнять жизнь челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 6 июля движение будет частично ограничено транспорта по улице Каслинской.

«На участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского (по направлению к центру города) начинаются работы по строительству стартового котлована метротрамвая линии «Север – Юг», – объяснили причину ограничений представители городских властей.

Двустороннее движение для автомобилей организуют по другой стороне улицы Каслинской.

Общественный транспорт продолжит работу по утвержденным маршрутам.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, 12 апреля в связи со строительством линии метротрама было полностью закрыто движение автомобильного транспорта по проспекту Победы на участке в границах улиц Косарева – Краснознаменная. Ограничение продлится до июня 2027 года.

Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту.

Введенные ограничения существенно осложнили дорожную обстановку на северо-западе областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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