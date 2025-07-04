В Челябинскую область завезли всемеро больше арбузов, чем год назад

Таможенники заявили об арбузном буме на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в регионе наступила арбузная пора – поставки полосатых плодов увеличились в 7 раз в сравнении с июнем прошлого года.

В течение первого летнего месяца таможенники во взаимодействии с должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 90% от общего количества арбузов, ввезенных с начала года.

«Главным поставщиком сладкого товара стал Узбекистан. Однако в прошлом году помимо узбекских арбузов для южноуральцев ввозились бахчевые из Афганистана, Таджикистана и Туркменистана», – рассказали таможенники.

Все продовольственные партии выпускаются в приоритетном порядке. Арбузы проходят строгий фитосанитарный контроль и только после этого попадают на прилавки магазинов, заверили в ведомстве.

Следует отметить, что обычно большая часть арбузов созревает в странах Центральной Азии в июле – августе: в Афганистане сезон начинается, как и в южных регионах России, в августе, в Таджикистане и Туркменистане – в июле – августе, и только в Узбекистане полосатая ягода начинает активно созревать в июне (а некоторые скороспелые сорта – даже в конце мая).

Впрочем, жаркая весна 2025 года внесла свои коррективы, и период созревания арбузов в ряде регионов начался раньше обычного.

Однако санитарные врачи советуют не торопиться менять сезонные привычки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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