Серийного насильника из Магнитогорска нашли по ДНК ребенка

Житель Челябинской области предстанет перед судом за разбойные нападения и изнасилования семи женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении серии разбойных нападений и преступлений против половой неприкосновенности в отношении семи женщин.

Преступления происходили в Орджоникидзевском районе Магнитогорска с июня 2016 по январь 2018 года. Южноуралец врывался в квартиры одиноких женщин, угрожая ножом, совершал в отношении них половые преступления, похищал ценное имущество и скрывался.

Для нападения он выбирал темное время суток, использовал балаклаву, перчатки. Ставшие жертвами нападений женщины насильника не знали. Он находил их в социальной сети и какое-то время следил за ними, наблюдая за окнами квартир, где жили женщины, и придомовой территорией.

С места седьмого преступления магнитогорцу пришлось бежать раньше, чем он достиг желаемого, так как в квартире оказался ее знакомый.

Долгое время на преступника выйти не могли. Однако через годы экспертиз у правоохранителей появилась зацепка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе генетического обследования обвиняемого по другому уголовному делу сотрудники экспертно-криминалистического центра регионального полицейского главка установили родственное совпадение. Преступник оказался ребенком нападавшего.

В конце 2024 года магнитогорца задержали, он дал признательные показания.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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