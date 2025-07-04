«Челбаскет» подписал первого в своей истории легионера-американца

Защитник Кортез Эдвардс будет выступать за челябинский баскетбольный клуб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе БК «Челбаскет», клуб станет первой российской командой, в составе которой сыграет 28-летний Кортез Эдвардс.

Американец окончил старшую школу Osceola Kissim (2015) и колледж Southern Mississipi (2019), где играл на уровне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

С 2019 по 2021 год играл в Великобритании (Бристанская баскетбольная лига, BBL, до июля 2024 года высший баскетбольный дивизион в Соединенном королевстве) в составе команд Worcester Wolves и Newcastle Eagles. Становился обладателем Кубка Великобритании (2020, 2021) и чемпионом Британии BBL в 2021 году.

Сезон 2021/22 провел в первом дивизионе Финляндии – «LoKoKo Bisons Loimaa». Играл за команды «SCM CSU Craiova» и «Dinamo Bucuresti» в национальной лиге Румынии в сезонах 2022/23 и 2023/24.

В прошедшем сезоне выступал в дивизионе А венгерского чемпионата в составе команды «Sopron KC».

Напомним, в»Челбаскет» в сезоне 2023-2024 годов дебютировал в Суперлиге. Однако в итоге смог занять лишь 13-е место, едва не вылетев в предыдущий дивизион. В минувшем сезоне команда закрепилась в дивизионе, и, заняв восьмое место, вышла в плей-офф. Однако дальше первого круга пройти не смогла.

В начале июня текущего года главным тренером клуба стал серб Горан Вучкович.

Челябинск, Виктор Елисеев

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