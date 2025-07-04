Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»

Торги акциями «Южуралзолота» остановлены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Московской биржи, торговая площадка приостановила торговые операции с ценными бумагами ПАО «ЮГК» на основании предписания Банка России.

«Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов, – говорится в сообщении на сайте Мосбиржи. – Торги остальными инструментами на Московской бирже проходят в штатном режиме».

Напомним, вчера, 3 июля, стало известно об иске ведомства, требующего изъять у заместителя председателя южноуральского парламента, президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга, а также активов еще десяти компаний.

В ведомстве считают, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена.

В 2007 году ЗАО «Южуралзолото» подало иск о признании себя банкротом. А его активы полностью перешли ОАО «Южуралзолото Группа компаний». В настоящее время она принадлежит дочери предпринимателя Александре Струковой (гражданка Швейцарии) и доверенным лицам.

После того, как стало известно об иске Генпрокуратуры, курс акций «Южуралзолота» на Московской бирже обвалился на 17,15%. Впрочем, падение началось еще 2 июля, когда стало известно об обысках на предприятии.

Однако ближе к середине дня падение несколько скорректировалось, и в течение всей второй половины торгового дня акции торговались примерно на 9,5% дешевле по сравнению с итогами торгового дня 2 июля. За два дня ценные бумаги потеряли в цене 23%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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