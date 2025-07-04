Южноуральца задержали по делу о взрыве в центре Копейска

В Челябинске заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на убийство соседа.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 55-летнего жителя Копейска задержали в рамках расследования о взрыве во дворе одного из домов по улице Жданова.

Напомним, инцидент, перепугавший многих жителей Копейска, произошел 2 июля. В руках у 60-летнего жителя Копейска взорвался сверток. В результате врачам пришлось ампутировать мужчине кисти рук.

Было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

В ходе его расследования задержали 55-летнего соседа пострадавшего мужчины. Выяснилось, что соседи долгое время не ладили между собой. В итоге один из них решил убить другого. Он собрал опасный предмет и положил его в свой почтовый ящик, зная, что недруг регулярно проверяет его почту.

Ничего не подозревающий копейчанин забрал опасную «посылку» и пошел к дому №23а по улице Жданова. Устройство сдетонировало.

В настоящее время следователем назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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