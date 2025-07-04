Выбросы загрязняющих веществ в воздух Челябинска не теряют интенсивности

Удручающее состояние атмосферного воздуха в Челябинске сохраняет опасную стабильность.

Как передает корреспондент «Новый День» , в первом квартале 2025 года в состоянии воздуха в Челябинске не было заметных улучшений. К такому выводу пришел экономист, руководитель Центра анализа и прогнозирования в Челябинске Сергей Гордеев, изучив максимумы загрязнения атмосферы. Работы челябинца опубликована в Ежегоднике Центра анализа и прогнозирования.

«За первый квартал в Челябинске наблюдается редкая в контексте данных за три последние года ситуация практически полного повторения значения максимумов по большинству загрязняющих веществ от года к году с очень небольшими колебаниями, – отмечает ученый. – Это указывает на неизменность наиболее заметных факторов промышленного загрязнения атмосферы города».

При этом по наиболее существенной, «зашкаливающей», по оценке эксперта, концентрации сероводорода с почти 10-кратным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК), отклонение от уровня предшествующего года минимально – всего 2%, указывает Гордеев.

Причем по всему множеству рассмотренных веществ-загрязнителей средние цифровые оценки максимумов превышений ПДК очень близки. «Незначительное увеличение экологических угроз от максимумов загрязнения в текущем году находится на уровне погрешности, – замечает исследователь . – Но и серьезных позитивных сдвигов также не наблюдается».

Детализация же показывает, что изменения ситуации в сравнении с годом ранее во многом определяется колебанием показателей только по пяти загрязняющим веществам: рост по фториду водорода, диоксиду углерода, диоксиду серы, и снижение по оксиду углерода и фенолу. По остальным загрязнителям значения остались практически на прежнем уровне.

Это говорит о сохранении экологических угроз, убежден челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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