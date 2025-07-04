Три автобуса изменят маршруты в Металлургическом районе Челябинска

Автобусы изменят схему движения из-за ремонта на сетях в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы №42, №43 и №72 изменили маршруты в Металлургическом районе.

Причиной стали работы на инженерных сетях на участке улицы 32-ой Годовщины Октября от Доменной до Бухарской.

До завершения работ автобусы направлены в объезд по Доменной – Прокатной – Мартеновской, далее по маршрутам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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