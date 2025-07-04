До конца месяца ограничат движение у театра оперы и балета в Челябинске

На оживленном участке дороги в центре Челябинска вводится ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причина ограничений – строительство сетей водоотведения.

«С 22 часов 4 июля до 8 часов 31 июля будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе улицы Труда на участке от Кирова до Цвиллинга», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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