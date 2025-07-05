5 – 7 июля ожидаются следующие события – Челябинск

05.07.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки с фиксацией времени «5 верст», утренняя зарядка и беговые соревнования (Экопарк, ориентир – ул. Захаренко, 17/1)

09:00 Челябинск – Фитнес-тренировки и тренировки по скандинавской ходьбе (Экопарк, ориентир – ул. Аношкина, 10)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Благотворительная акция по обмену вещами для собак Dog swap (пространство «Вещеворот», ул. Кирова, 84)

12:00 Челябинск – «Большой семейный выходной», посвященный Дню семьи, любви и верности (Единый центр поддержки участников СВО, ул. Университетская Набережная, 123)

12:00 Челябинск – Фестиваль песочных скульптур и лэнд-арт объектов (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00 Челябинск – Занятие по фитнесу (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная площадка)

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)

12:00 Челябинск – Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» (Дом дружбы народов Челябинской области, ул. Энгельса, 39)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Открытый подкаст «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

13:00 Челябинск – Лекция от кинолога «Как выбирать амуницию и подбирать правильные игрушки для своего питомца» (пространство «Вещеворот», ул. Кирова, 84)

13:00 Челябинск – Демодиктант и научно-популярные лекции о русском языке (реативное пространство «Колибри», ул. Чичерина, 35в, 2-й этаж)

14:00 Челябинск – Занятие «Дизайнер компьютерных игр» в рамках «Лаборатории креативных профессий 3.0» (ноутбук с собой) (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)

16:00 Челябинск – Иммерсивная экскурсия по памятным местам Великой Отечественной войны «Челябинск героический» (Алое поле, сбор у храма св. блгв. Вел. Кн. Александра Невского)

18:00 Челябинск – Музыкальный вечер (ул. Красноармейская, 57, двор)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Программа выходного дня (Кировка)

06.07.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Мастерская рисунков на асфальте «Город глазами детей» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)

11:00 Челябинск – Благотворительный сбор вторсырья в помощь животным (парковка гипермаркета «Лента», ул. Бр. Кашириных, 75)

12:00 Челябинск – Праздничная программа «День семьи, любви и верности» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)

13:00 Челябинск – Программа «Наша разношерстная семья» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

16:00 Челябинск – Литературный интенсив «Пишу по-своему: как добиться самобытного стиля письма» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Марафон детских развлекательных программ «Полет в лето» с пенной дискотекой (детский парк им. В.В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)

16:00 Челябинск – Развлекательно-игровая программа для детей «Ура, каникулы!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)

18:00 Челябинск – «Фестиваль Солнца» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом(Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

07.07.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – «Игровая станция». Чтение книги «Муми-Тролли» Туве Янсон и настольная игра «Имаджинариум» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

15:00 Челябинск – Семейный кинозал: художественный фильм «Обыкновенное чудо» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – День бесплатной юридической помощи (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова,167)

17:00 Челябинск – Обсуждение книги «Культура безопасности труда. Человеческий фактор в ракурсе международных практик» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

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