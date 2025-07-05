В Россию ввозили гастарбайтеров под видом туристов

В Челябинской области перекрыли канал нелегальной миграции: иностранцы попадали в Россию под видом туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, к уголовной ответственности привлекли пять человек, в том числе руководители туристической фирмы. С их помощью в страну попали не менее 140 человек.

От имени пяти организаций для них были подготовлены фиктивные ходатайства и гарантийные письма, используемые в качестве основания для получения визы. При этом заявленные в документах цели не соответствовали действительности, а предусмотренные для приглашающей стороны обязательства не исполнялись.

По адресам расположения туристической фирмы и проживания фигурантов провели обыски, в ходе которых были изъяты офисная техника, банковские карты, печати юридических лиц, наличные денежные средства.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварщин

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