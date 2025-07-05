Прокурора Аргаяшского района отправили в СИЗО

Прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева отправили в СИЗО. Его задержали в по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор, по версии следствия, обещал решить вопрос об условном наказании для бывшего руководителя строительной фирмы, обвиненного в хищении денег во время исполнения государственного оборонного заказа. За свои услуги он, якобы, получил 5 млн. рублей, но обвиняемого отправили в колонию.

Сегодня Центральный районный суд Челябинска избрал Уруспаеву меру пресечения: ближайшие 2 месяца он проведет под стражей, пишет Ura.ru.

Челябинск, Павел Зварзин

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