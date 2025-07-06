В компании «Южуралзололто» заявили, что Струков не собирался уезжать из страны

В компании «Южуралзололто» заявили, что ее владелец Константин Струков не собирался уезжать из страны, а фотографии на борту его арестованного бизнес-джета, попавшие накануне в сеть, были сделаны, когда депутат вернулся в Челябинск из Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 5 июля «Коммерсант» опубликовал информацию, что миллиардеру не дали вылететь в Турцию и забрали загранпаспорт. Публикация была подкреплена фрагментами оперативной съемки.

В ЮГК утверждают, что данные коммерсанта не соответствуют действительности, а фото были выложены в сеть с целью подорвать репутацию депутата. «Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», – цитирует заявление компании РБК.

Что же касается визита приставов на борт бизнес-джета Струкова, то они, по версии представителей ЮГК, пришли, чтобы вручить депутату-миллионеру повестку.

Между тем, 74.ru сообщает, что на борту также присутствовали сотрудники ФСБ.

Челябинск, Павел Зварзин

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