Движение по проспекту Ленина в центре Челябинска откроют с 6 часов утра 7 июля

Движение по проспекту Ленина в центре Челябинска откроют с 6 часов утра понедельника, 7 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, АО «УСТЭК- Челябинск» завершило работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта.

Для следующего этапа реконструкции теплотрассы до 27 июля закрыт участок Свердловского проспекта от Сони Кривой до проспекта Ленина.

Общественный транспорт продолжит следовать по измененным маршрутам.

Автобусы

№ 51, 58: в сторону северо-запада в объезд по Сони Кривой – Энгельса, обратно по маршруту.

Компенсационный маршрут: Областная больница – Блюхера – Воровского – Красная – Труда – Кирова – Теплотехнический институт.

Троллейбус

№ 12: АМЗ – Воровского – Курчатова – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект, далее по маршруту.

Временный остановочный пункт расположен в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении к улице Энгельса

Челябинск, Павел Зварзин

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