Движение по проспекту Ленина в центре Челябинска откроют с 6 часов утра 7 июля

Движение по проспекту Ленина в центре Челябинска откроют с 6 часов утра понедельника, 7 июля.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, АО «УСТЭК- Челябинск» завершило работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта.
Для следующего этапа реконструкции теплотрассы до 27 июля закрыт участок Свердловского проспекта от Сони Кривой до проспекта Ленина.
Общественный транспорт продолжит следовать по измененным маршрутам.
Автобусы
№ 51, 58: в сторону северо-запада в объезд по Сони Кривой – Энгельса, обратно по маршруту.
Компенсационный маршрут: Областная больница – Блюхера – Воровского – Красная – Труда – Кирова – Теплотехнический институт.
Троллейбус
№ 12: АМЗ – Воровского – Курчатова – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект, далее по маршруту.
Временный остановочный пункт расположен в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении к улице Энгельса
Челябинск, Павел Зварзин
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