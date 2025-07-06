В южноуральском лагере подростки издевались над семилеткой, возбуждены уголовные дела

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклады по уголовным делам о противоправных действиях в отношении малолетнего в Аргаяшском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, трое подростков издевались над 7-летним ребенком в одном из детских оздоровительных лагерей, где несовершеннолетние находились под присмотром тренеров спортивного клуба.
Родители обращались к администрации учреждения и педагогам, но вместо того, чтобы пресечь издевательства, сотрудники лагеря попытались скрыть происходящее.
В СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбудили два уголовных дела.
Челябинск, Павел Зварзин
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