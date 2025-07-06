17-летняя девушка погибла, упав со скалы

17-летняя жительница Челябинской области погибла, упав со скалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, трагедия произошла в городе Юрюзань Катав-Ивановского района Челябинской области.

Вечером 5 июля девушка вместе с друзьями находились на обзорной площадке горы Маяк. Внезапно ее самочувствие ухудшилась, что привело к нарушении координации движений, и она, оступившись, упала с высоты более 100 метров.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.

Челябинск, Павел Зварзин

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