В Челябинске в разгар лета включили отопление и теперь не могут отключить

В Челябинске в разгар лета включили отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики «осчастливили» обитателей дома №298 на проспекте Победы. В районе проводилась опрессовка, но в конце этой недели она завершилась. И вместе с водой в квартирах стали горячими батареи.

«В такой духоте жить вообще невозможно», – цитирует жильцов дома 74.ru. – В аварийной службе сказали, что они в курсе проблемы, и попросили потерпеть до завтра». Оказалось, что подвал, в котором находятся вентили, сдали в аренду, и ключи есть только у арендаторов. А они появятся только в понедельник.

Челябинск, Павел Зварзин

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