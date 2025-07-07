В аэропорту Челябинска массово задерживаются рейсы

Южноуральцы не могут вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анталью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на данный момент задерживается десять рейсов, еще три отменены. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта «Челябинск».

Некоторые юнноуральцы ждут вылета своего самолета уже девять часов. Так, авиарейс в Сочи должен был вылететь в 02:00. Теперь время вылета – 11:00.

Самолет в Санкт-Петербург вместо 05:35 должен отправиться из Челябинска в 14:20.

Также задерживаются рейсы в Санкт-Петербург на 06:16 (две авиакомпании, расчетное время вылета 16:00) и 08:00 (перенесен на 17:00), Москву на 06:05 (регистрация завершена, вылет в 10:50), 07:20 (расчетное время 12:00) и 14:00 (отодвинут на 14:40), два рейса в Сочи на 18:15 (перенесен на 23:10) и самолет в Анталью на 06:40 (вылет запланирован на 13:10). Кроме того, с почти двухчасовой задержкой отправился самолет в Москву (в 09:37 вместо 07:45).

Авиарейсы на Санкт-Петербург на 14:30 (два перевозчика) и Москву на 14:55 отменены.

Ряд самолетов опаздывают и с прибытием в Челябинск: из Москвы на 00:30 (расчетное время прибытия 09:20, но онлайн-табло до сих пор отмечает, что рейс задерживается), Антальи на 02:50 (ожидается в 12:35), Санкт-Петербурга на 04:35 (13:45), 05:35 (14:50) и 07:20 (16:40), Сочи на 13:20 (14:04) и Норильск на 17:05 (перенесен на 22:15). Также отменен авиарейс из Оша.

Челябинск, Виктор Елисеев

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