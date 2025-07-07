Шесть человек, включая младенца, пострадали в ДТП в Челябинске

Две иномарки столкнулись в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 7 июля, в 07:50 около дома №69 по улице Линейной в Тракторозаводском районе областного центра.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Рено Логан» под управлением 38-летнего мужчины и «Шкода Рапид». После этого обе машины вылетели с дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия ранения получили управлявшая «Шкодой» 28-летняя автоледи и два ее пассажира – 17-летний подросток и девочка-младенец, которой нет и года. Также пострадали ехавшие в «Рено» женщины 39, 40 и 53 лет.

На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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