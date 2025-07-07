Почти четыре сотни многоквартирных дом в Челябинске остаются без горячей воды дольше срока

Через неделю после окончания второго этапа опрессовки в Челябинске без горячего водоснабжения остаются жители почти 400 домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на сегодня отключено 277 многоквартирных домов, вошедших во второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в областном центре. Об этом сообщил заместитель главы города по коммунальному хозяйству Александр Астахов.

Напомним, второй этап опрессовки начался 17 июня и должен был продлиться по плану до 1 июля включительно.

Впрочем, жители 107 домов в Металлургическом районе лишены горячей воды еще дольше – в них ее отключили еще во время первого этапа испытаний. Здесь подключить горячее водоснабжение обещают подключить сегодня-завтра.

150 домов в центральной части города также планируют подключить сегодня.

Между тем, уже завтра, 8 июля, стартует третий этап опрессовок. В ходе него горячую воду отключат в 817 многоквартирных домах, 42 дошкольных, 40 учебных и 15 лечебных учреждениях.

Третий этап испытаний сетей на плотность и прочность должен продлиться до 22 июля.

С адресами зданий, попадающих под отключения можно здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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