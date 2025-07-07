Диспетчера теплосетевой компании в Челябинске наказали за падение ребенка в яму с кипятком

В Челябинске диспетчера теплоснабжающей организации признали виновным в получении ожогов несовершеннолетним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, диспетчера компании «УСТЭК-Челябинск» признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, ЧП произошло 17 ноября прошлого года. В диспетчерскую организациисообщили об аварии на тепловых сетях, расположенных вблизи первого подъезда многоквартирного дома №112 по Комсомольскому проспект в Курчатовском районе областного центра. Но, несмотря на многочисленные звонки горожан, диспетчер не дал работникам указания о принятии необходимых мер по ограждению аварийного участка, выставлении сигнальных средств и наблюдающего дежурного.

В результате 11-летний мальчик во время вечерней прогулки провалился в яму с горячей водой. Школьник получил 35 % ожогов тела, что врачи расценили как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил сотрудника УСТЭК к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, со штрафом в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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