В Челябинске жертву телефонных мошенников задержали за поджог авто сотрудника спецслужб

В нескольких регионах России задержали диверсантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, в Ивановской, Тульской и Челябинской областях полицейскими и сотрудниками региональных УФСБ задержаны четверо подозреваемых в диверсиях.

По заданию украинских спецслужб они вели фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. После предоставления кураторам отснятых материалов совершили поджоги автомобилей и повредили опоры высоковольтных линий электропередач.

В ходе допросов задержанные расказали, что попали под влияние телефонных мошенников и по их указанию перевели на так называемые безопасные счета крупные суммы: от 250 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого с ними связались неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что им грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы ее избежать, предложили принять участие в якобы проверке антитеррористической защищенности, для чего им нужно повредить объекты энергетики и транспорт.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, в Челябинске за поджог автомобиля задержали 21-л

Челябинск, Виктор Елисеев

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