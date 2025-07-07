В Челябинской области собрали самый длинный в России трамвай

В Челябинской области собрали пятисекционный трамвай – самый длинный в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новинку на выставке «Иннопром». В вагоне диной 30 метров 70 сидячих мест, два из которых – для инвалидов. Всего в трамвае могут поместиться 400 пассажиров (это без учета давки в часть пик). Транспорт может развивать скорость до 65 км в час.

Трамвай оставят на обкатку в Екатеринбурге.

Челябинск, Софья Артемьева

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