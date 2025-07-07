Три автобусных маршрута вернулись на Алое поле в Челябинске

Автобусы 15, 22а и 35 в Челябинске вернулись на Алое поле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», после того как открыли движение по участку Свердловского проспекта от проспекта Ленина до Коммуны в сторону дворца спорта «Юность», автобусы 15 и 22а вернулись на свои привычные маршруты.

Автобус 35 направлен по трассе Новосинеглазово – Воровского – Свердловский проспект – Сони Кривой – Энгельса – проспект Ленина – Свердловский проспект, далее по маршруту.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с продолжением работ на Свердловском проспекте автобусы 51, 58 в сторону северо-запада продолжают следовать в объезд по Сони Кривой – Энгельса, а троллейбус 12 по трассе АМЗ – Воровского – Курчатова – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект, далее по маршруту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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