В центре Челябинска на полтора часа закроют движение по нескольким улицам

Из-за праздника в центре Челябинска закроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причиной ограничений станут праздничное шествие и концерт, которые пройдут завтра, 8 июля, и будут приурочены к Дню семьи, любви и верности.

На время проведения мероприятий с 18:00 до 19:30 будут закрыты:

пешеходный переход от памятника Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне;

территория парковки возле главного здания ЮУрГУ;

пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина.

На это же время будет закрыто движение транспорта по:

улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;

улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;

дублеру проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов;

улице Лесопарковой от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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