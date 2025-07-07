В центре Челябинска на полтора часа закроют движение по нескольким улицам

Из-за праздника в центре Челябинска закроют движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причиной ограничений станут праздничное шествие и концерт, которые пройдут завтра, 8 июля, и будут приурочены к Дню семьи, любви и верности.
На время проведения мероприятий с 18:00 до 19:30 будут закрыты:
пешеходный переход от памятника Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне;
территория парковки возле главного здания ЮУрГУ;
пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина.
На это же время будет закрыто движение транспорта по:
улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;
улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;
дублеру проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов;
улице Лесопарковой от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.
Челябинск, Виктор Елисеев
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