Приговор о смертельной стрельбе на стадионе в Миассе вступил в силу

Миасец, открывший огонь из ружья по оппонентам, не смог смягчить приговор.

Напомним, трагедия произошла 14 мая 2024 года на стадионе «Южный» в Миассе. В ходе конфликта между двумя компаниями 27-летний мужчина вышел из машины с ружьем и открыл огонь. Первый выстрел попал в грудь 23-летнего молодого человека, который от полученной раны скончался на месте. Еще два раза миасец выстрелил в брата пострадавшего, но промахнулся.

Во время расследования выяснилось, что обе стороны знали друг друга и долгое время конфликтовали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал южноуральца виновным в убийстве и покушении на убийство и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты обжаловала приговор, указав на необходимость признать смягчающими обстоятельствами явку с повинной и противоправное поведение пострадавших, и переквалифицировать действия на превышение пределов необходимой обороны, назначив более мягкое наказание.

Однако доводы защиты суд оставил без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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