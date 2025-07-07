В Златоусте потолок рухнул в доме многодетной семьи

В Златоусте в доме многодетной семьи обрушился потолок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, инцидент произошел в двухэтажном доме в деревянными перекрытиями, расположенном по адресу: на улица Северная, 2. Об этом активистам рассказала жительница дома, мать троих детей.

«Портал в небо» появился у соседей, семья боится, что скоро разрушения пойдут и у них в квартире. Сам дом ветхий, и таких домов в Златоусте 150. Все они ждут расселения годами», – сообщили общественники.

Дом в Златоусте, к слову, обслуживает управляющая компания из Подмосковья. «Счета выставляет огромные, говорят жители, на этом все взаимодействие жильцов с организацией заканчивается. Ни ремонта, ни уборки, ни диалога с людьми. Администрация Златоуста бездействует», – возмущаются активисты.

Общественники потребовали от администрации Златоуста принятия срочных мер по обеспечению безопасности жителей аварийных домов. «Необходимо принять меры по срочному расселению людей из разрушающихся квартир», – настаивают они.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой побудить чиновников городской администрации принять меры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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