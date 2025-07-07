В Каслях возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на ребенка

В Каслях возбудили уголовное дело по факту непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, такое решение принято после появления информации о нападении стаи бездомных животных на школьницу на улице Лобашова в Каслях.
Сообщения об этом появились в социальных сетях. По словам очевидцев, сегодня, 7 июля, недалеко от магазине известной федеральной сети собаки окружили девочку лет десяти и повалили ее на дорожку. На спасение ребенка выбежали посетители расположенной поблизости парикмахерской и проходивший мимо мужчина.
Животные поспешили скрыться в зарослях, но одна из собак успела укусить ребенка.
В следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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