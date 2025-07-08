8 июля ожидаются следующие события – Челябинск

08.07.2025, вторник

09:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «Семейный марафон» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, абонемент)

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

10:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «День семьи, любви и верности с Ромашкой» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

11:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «Счастливы вместе» (бульвар Славы)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Ромашковое настроение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64) (по записи)

12:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 – 15:00 Челябинск – Уличная акция «Ромашковый день» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

12:00 – 14:00 Челябинск – Уличная акция «О любви и верности замолвите слово» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

13:00 Челябинск – Тематическое мероприятие «День семьи, любви и верности» (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)

13:00 Челябинск – Интерактивная программа (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

14:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по созданию традиционной народной игрушки (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)

14:00 – 17:00 Челябинск – «Любовью держится семья»: квиз «Семья – как много в этом слове»; мастер-класс по скрапбукингу «Приглашение на свадьбу», «Открытка «Февронька» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)

14:00 Челябинск – Лекция «Книжные семьи». Мастер-класс «Ромашка на счастье» ко Дню семьи, любви и верности (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читающая семья» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию декоративного плаката в честь Дня семьи, любви и верности «Слова о любви» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Наша дружная семья» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Музыкальная гостиная «Душа поет» (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по сургучу «Скреплено печатью» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)

15:00 Челябинск – Просмотр мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс и дефиле клуба «Уральский сарафан» «Теплом семьи согретые сердца» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

16:00 Челябинск – Концерт народной и эстрадной песни «Все начинается с любви» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал) (по записи)

16:00 Челябинск – Страницы игр: играем в «Имаджинариум» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Семья – единство помыслов и дел» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

16:00 Челябинск – Семейный праздник «Моя семья» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

17:00 Челябинск – «Приглашение в сказку» – семейная встреча в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Семейный герб» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

18:00 Челябинск – Развлекательное мероприятие (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)

18:00 Челябинск – Всероссийский Парад семьи (сбор – у памятника Курчатову)

18:00 Челябинск – Игровая программа для всей семьи «Ромашковое настроение» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

19:00 Челябинск – Концертная программа (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, сцена)

22:30 Челябинск – Праздничная иллюминация, посвященная Дню семьи, любви и верности (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

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